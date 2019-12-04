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Танцоры из Бурятии удачно выступили на международном турнире

Танцоры из Бурятии удачно выступили на международном турнире
Общество,  Фото:ТСК «Вдохновение»
В соревнованиях участвовали танцевально-спортивные клубы «Вдохновение», «Данс-Лидер» и «Реверанс»

1 декабря в Иркутске завершился XXXI международный турнир по танцевальному спорту «Голубой Байкал». Мероприятие собрало 505 пар из 9 регионов.

В соревнованиях приняли участие пары из Испании, Москвы, Якутии, Красноярска, Улан-Удэ, Новосибирска, Московской области, Забайкальского Края и Хабаровска. Оценивало мастерство пар международное судейство из 34 человек. Республику Бурятия представили пары, выступавшие в 63 категориях, из танцевально-спортивных клубов «Вдохновение», «Данс-Лидер» и «Реверанс».

Вновь подтвердили свое мастерство пара Чимита Гырылова и Алисы Семёновой из ТСК «Вдохновение» (тренеры В. Мангутханова, Е. Быргазова). Они стали бронзовыми призёрами по европейской программе в категориях «Молодёжь» и «Взрослые + Молодёжь».

Также порадовали результатами финалисты в категории «Дети 1» Артём Шпуряк и Арина Богданова, а также в категории «Дети 2» – Слава Соковиков и Арина Соктоева («Вдохновение»)

Самые маленькие танцоры – Тимур Айдаев и Зоя Айдаева («Вдохновение») заняли 2 место в Кубке польки. Об этом сообщает пресс-служба минспорта РБ.
танцевальный спорт турнир Иркутск Бурятия Улан-Удэ
 
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