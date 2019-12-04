Раньше сельчанам приходилось ездить в Улан-Удэ для просмотра фильмов
Завтра, 5 декабря, в селе Бичура откроется современный кинозал в районном доме культуры. Возможность оснащения концертного зала появилась благодаря выигранному гранту в ходе реализации национального проекта «Культура», сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.
В селе проживают более 9,5 тысяч человек. По словам работников отдела культуры Бичурского района, жители ждут появление кинозала с 1995 года. Чтобы увидеть новинки кинематографа, жители Бичуры выезжали в Улан-Удэ.
В клубе работают 23 творческих объединения. ДК ведёт отсчёт с 1974 года, последний раз ремонт здесь проходил в 2011 году. Концертный зал вмещает 300 человек. В планах, организация показов несколько раз в неделю, стоимость билета составит от 100 до 200 рублей. Зрители смогут увидеть российские и зарубежные художественные фильмы.
Для Бичурского района открытие кинозала – это ещё и подарок к юбилею, в 2020 намечено празднование 85-летия.
На средства гранта – это около 5 млн, приобретены: цифровой кинопроектор с аксессуарами, сервер воспроизведения, киноэкран, системы для 3D показа, звуковой кинопроцессор, 16 колонок окружения, семь усилителей мощности, три сабвуфера, три заэкранных громкоговорителя, активную звуковую колонку для контроля звука, источник бесперебойного питания, два комплекта коммутации для цифрового и звукового оборудования, кабельную продукцию, программно-аппаратное средство.
До конца этого года оснащённые кинозалы появятся в селе Турунтаево Прибайкальского района, селе Сосново-Озерское Еравнинского района, в городе Северобайкальск, в селе Новая Брянь Заиграевского района, посёлке Каменск Кабанского района, а также два кинозала в Улан-Удэ в доме культуры имени Вагжанова и ДК «Авиатор».
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале ноября кинозал открылся в селе Кижинга.
В Бичуре откроется кинозал
Общество, Фото:
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