Дому детского творчества в Аге присвоено имя Иосифа Кобзона

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

В окружном центре прошла церемония открытия памятной доски



3 декабря в посёлке Агинское Забайкальского края состоялось торжественное открытие памятной доски депутату Госдумы Иосифу Кобзону. В торжественном мероприятии принял участие член Совета Федерации Баир Жамсуев.



- До 1997 года мы знали Иосифа Давыдовича как выдающегося артиста и общественного деятеля, а дорогу в большую политику, как депутата Государственной Думы Российской Федерации, ему доверили и открыли избиратели Агинского округа, и это он очень ценил и гордился. Иосиф Кобзон много сделал для развития культуры, создания домов творчества, музыкальных школ. По-праву, сегодня его имя присвоено Агинскому дому детского творчества, – отметил сенатор.



После торжественного момента открытия памятной доски, гостей пригласили на экскурсию по дому детского творчества.



Также в Агинском начались всероссийские соревнования по боксу памяти Иосифа Кобзона. Турнир по боксу на призы Кобзона проводится 16 лет подряд. В этом году в соревнованиях принимают участие более 100 спортсменов из России, Монголии и Китая. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

