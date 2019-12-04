В окружном центре прошла церемония открытия памятной доски
3 декабря в посёлке Агинское Забайкальского края состоялось торжественное открытие памятной доски депутату Госдумы Иосифу Кобзону. В торжественном мероприятии принял участие член Совета Федерации Баир Жамсуев.
- До 1997 года мы знали Иосифа Давыдовича как выдающегося артиста и общественного деятеля, а дорогу в большую политику, как депутата Государственной Думы Российской Федерации, ему доверили и открыли избиратели Агинского округа, и это он очень ценил и гордился. Иосиф Кобзон много сделал для развития культуры, создания домов творчества, музыкальных школ. По-праву, сегодня его имя присвоено Агинскому дому детского творчества, – отметил сенатор.
После торжественного момента открытия памятной доски, гостей пригласили на экскурсию по дому детского творчества.
Также в Агинском начались всероссийские соревнования по боксу памяти Иосифа Кобзона. Турнир по боксу на призы Кобзона проводится 16 лет подряд. В этом году в соревнованиях принимают участие более 100 спортсменов из России, Монголии и Китая. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
Дому детского творчества в Аге присвоено имя Иосифа Кобзона
Общество, Фото:
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