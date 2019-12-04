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Военным в Бурятии выдают хлеб с салом и чесноком

Военным в Бурятии выдают хлеб с салом и чесноком
Общество, 
На полигонах развернули пункты обогрева

На 19 учебно-тренировочных комплексах и полевых учебных объектах Восточного военного округа развернуто более 100 специализированных пунктов обогрева личного состава. Заготовлены необходимые запасы топлива, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Помимо этого, военнослужащим, находящимся на полевых занятиях, в рамках установленных норм суточного довольствия выдаются горячий чай, хлеб с салом, лук, чеснок.

Командирам и руководителям занятий также предписано корректировать время нахождения военнослужащих на открытом воздухе в зависимости от погодных условий и температуры воздуха.
военнослужащие
 
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