На полигонах развернули пункты обогрева
На 19 учебно-тренировочных комплексах и полевых учебных объектах Восточного военного округа развернуто более 100 специализированных пунктов обогрева личного состава. Заготовлены необходимые запасы топлива, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Помимо этого, военнослужащим, находящимся на полевых занятиях, в рамках установленных норм суточного довольствия выдаются горячий чай, хлеб с салом, лук, чеснок.
Командирам и руководителям занятий также предписано корректировать время нахождения военнослужащих на открытом воздухе в зависимости от погодных условий и температуры воздуха.
Военным в Бурятии выдают хлеб с салом и чесноком
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