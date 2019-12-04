В Ангарске открылась «космическая» модельная библиотека

Библиотека оформлена в космическом стиле
В Ангарске открылась модельная библиотека. Это стало возможным благодаря участию учреждения в национальном проекте «Культура», сообщила министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич.
На модернизацию библиотеки из федерального бюджета было направлено пять миллионов рублей, а также средства из местного бюджета. На них для учреждения закупили современную мебель и новейшее интерактивное оборудование: компьютеры, проекторы, экран, полиграфическое оборудование и прочее.
Впервые за последние 10 лет значительно обновлён книжный фонд – он увеличился на 2195 экземпляров, на них потратили 600 тысяч рублей. Также помещение библиотеки отремонтировали. Проведены электромонтажные, сантехнические и отделочные работы, смонтированы декоративные элементы.
В учреждении оборудованы элементы доступной среды для людей с ограниченными возможностями – пандус, навигация, кнопка вызова специалистов и другое.
Благодаря продуманному дизайн-проекту площадь библиотеки увеличилась на 10%, она оформлена в космической тематике. Для читателей разных возрастов созданы отдельные площадки. В «Планете малышей» выставлены книги для детей от шести месяцев и старше, в «Планете чтения» собрана художественная литература для подростков. Площадка «Планета познания» – территория для детских лекций, мастер-классов, встреч с писателями и выдающимися людьми, «Планета творчества» – место для реализации творческих идей ребят и их родителей, развивающего досуга для всей семьи. И, наконец, «Цифровая лаборатория» – это площадка для квестов, интерактивных, познавательных занятий и экспериментов, путешествий по безопасным детским сайтам.
- В Иркутской области в этом году в рамках национального проекта «Культура» создано шесть модельных библиотек. Учреждения в Байкальске, Бугульдейке, Саянске, Тулуне и Заларях уже работают после модернизации, ангарская библиотека открылась последней. Мы очень рады, что на федеральном уровне создан проект, позволяющий делать библиотеки современными и привлекательными для читателей. В 2018 году Иркутская область получила звание самого читающего региона России. Наша задача – держать эту планку, - сказала Ольга Стасюлевич.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии тоже есть модельные библиотеки. Одна из них в Улан-Удэ, также открылись библиотеки в селе Усть-Кяхта Кяхтинского района, селе Новая Брянь Заиграевского района, селе Кижинга Кижингинского района и в городе Северобайкальск.
В Ангарске открылась «космическая» модельная библиотека
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