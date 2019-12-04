Дзюдоисты Иркутской области стали призёрами первенства России

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта Иркутской области

В Дмитрове они завоевали 2 серебряные медали



Спортсмены Иркутской области Артём Димитров и Николай Цветков выиграли серебряные медали на первенстве России по дзюдо среди юношей до 18 лет. Соревнования проходили с 28 ноября по 1 декабря в Дмитрове.



Братчанин Артём Димитров занял второе место в весовой категории до 55 кг. В финале он уступил Нурмагомеду Джамалову из Ставропольского края. Бронзовыми призёрами в этом весе стали Альберт Тагиров (Оренбургская область) и Тимур Арбузов (Краснодарский край). Артём Димитров тренируется у Алексея Дульцева.



Черемховский спортсмен Николай Цветков стал вторым в весовой категории до 66 кг. Победу в этой категории одержал Султан Багаев из Чеченской республики. На третьем месте оказались Абубакар Исаев (Чеченская республика) и Даниил Лаврентьев (Курганская область). Николай Цветков занимается под руководством тренера Сергея Гордина.



- По итогам первенства России Артём Димитров, Николай Цветков, а также братчанин Андрей Долгов и иркутянин Владислав Дорофеев вошли в состав сборной команды страны и в дальнейшем примут участие в Кубках Европы по дзюдо, – сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области, ссылаясь на старшего тренера сборной команды региона Сергея Гончарова.

