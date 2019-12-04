Иркутские боулеры победили на всероссийских соревнованиях

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта Иркутской области

Антон Красноштанов стал победителем во всех дисциплинах



Иркутские спортсмены блестяще выступили на всероссийских соревнованиях по боулингу, которые 1 декабря завершились в Хабаровске. Турнир проходил по следующим дисциплинам: личные, парные, командные соревнования и парные соревнования – смешанные. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.



В личных соревнованиях среди мужчин победу одержал Антон Красноштанов, бронзовым призёром стал Владимир Рангин. Среди женщин третье место заняла Екатерина Причко.



В парных соревнованиях победили Олег Причко и Антон Красноштанов. Среди смешанных пар золотые медали завоевали Антон Красноштанов и Екатерина Причко. В командных соревнованиях вновь лидировали иркутские спортсмены: Олег Причко, Антон Красноштанов и Владимир Рангин.



- В Хабаровске на всероссийских соревнованиях иркутские спортсмены показали очень высокий уровень мастерства, завоевав десять медалей, из них восемь высшей пробы. Очень хороший результат у Антона Красноштанова, который стал победителем во всех дисциплинах, – рассказал президент федерации боулинга Иркутской области Олег Причко.

