Антон Красноштанов стал победителем во всех дисциплинах
Иркутские спортсмены блестяще выступили на всероссийских соревнованиях по боулингу, которые 1 декабря завершились в Хабаровске. Турнир проходил по следующим дисциплинам: личные, парные, командные соревнования и парные соревнования – смешанные. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
В личных соревнованиях среди мужчин победу одержал Антон Красноштанов, бронзовым призёром стал Владимир Рангин. Среди женщин третье место заняла Екатерина Причко.
В парных соревнованиях победили Олег Причко и Антон Красноштанов. Среди смешанных пар золотые медали завоевали Антон Красноштанов и Екатерина Причко. В командных соревнованиях вновь лидировали иркутские спортсмены: Олег Причко, Антон Красноштанов и Владимир Рангин.
- В Хабаровске на всероссийских соревнованиях иркутские спортсмены показали очень высокий уровень мастерства, завоевав десять медалей, из них восемь высшей пробы. Очень хороший результат у Антона Красноштанова, который стал победителем во всех дисциплинах, – рассказал президент федерации боулинга Иркутской области Олег Причко.
Иркутские боулеры победили на всероссийских соревнованиях
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Школьников научат родному языку с помощью VR-очков
В соревнованиях участвовали танцевально-спортивные клубы «Вдохновение», «Данс-Лидер» и «Реверанс»
Помимо 5 иркутских сборных, в финале участвует команда из Улан-Удэ
В окружном центре прошла церемония открытия памятной доски
Антон Красноштанов стал победителем во всех дисциплинах
Теперь это действительно и для звонков на российские мобильные номера
Среди победителей – представители Эхирит-Булагатского, Нукутского и Боханского районов
В Дмитрове они завоевали 2 серебряные медали
Победитель получит 50 000 рублей
Первокласснику Даши-Цырену срочно нужны новые ортезы, чтобы самостоятельно ходить
6 медалей у борцов Бурятии, 4 – у Иркутской области
Стоимость такого ножа – 70 тысяч рублей
Такое решение принято сегодня, 4 декабря, на сессии депутатов Улан-Удэнского горсовета
Сотрудники ГИБДД и дружинники провели в Тункинском районе профилактическую акцию «Пешеход, засветись!»
Уникальный турнир состоится в Листвянке