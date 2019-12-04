В Бурятии названы победители турнира памяти Юрия Власко

6 медалей у борцов Бурятии, 4 – у Иркутской области
3 декабря в Улан-Удэ завершился второй международный турнир по вольной борьбе памяти мастера спорта международного класса, двукратного победителя первенств Европы, обладателя кубка России Юрия Власко. Турнир проходил среди юниоров до 23 лет и собрал 219 участников.
Победителями и призёрами турнира стали:
Весовая категория 57 кг
1 место – Артур Чебодаев (Красноярский край)
2 место – Андрей Гатаулин (Бурятия)
3 место – Н. Наранхуу (Монголия)
3 место – Алексей Копылов (Саха Якутия)
Весовая категория 61 кг
1 место – Владислав Кривошапкин (Саха Якутия)
2 место – Ай-Даш Бораш (Тыва)
3 место – Э. Тогсжаргал (Монголия)
3 место – Яков Павлов (Саха Якутия)
Весовая категория 65 кг
1 место – Руслан Жендаев (Красноярский край)
2 место – Айсен Потапов (Саха Якутия)
3 место – Константин Капрынов (Саха Якутия)
3 место – Буян-Даш Сат (Красноярский край)
Весовая категория 70 кг
1 место – Константин Топшиноев (Иркутская область)
2 место – Э. Тэмуулэн (Монголия)
3 место – Эрик Аветян (Красноярский край)
3 место – Очир Доржиев (Бурятия)
Весовая категория 74 кг
1 место – Буян Цыренов (Бурятия)
2 место – Виталий Евдокимов (Иркутская область)
3 место – Генденяринпил Чойжилсурэн (Монголия)
3 место – Тэмуужин Мендбэлиг (Монголия)
Весовая категория 79 кг
1 место – Дмитрий Зайнидинов (Красноярский край)
2 место – Д. Батзул (Монголия)
3 место – Тумэн Бодиев (Бурятия)
3 место – Дмитрий Орлов (Иркутская область)
Весовая категория 86 кг
1 место – Александр Кондратов (Красноярский край)
2 место – Цогтгэрэл Мунхбаатар (Монголия)
3 место – Д. Оргилох (Монголия)
3 место – Алексей Баздырев (Кемеровская область)
Весовая категория 92 кг
1 место – Юрий Иванов (Иркутская область)
2 место – Б. Бильгуун (Монголия)
3 место – Батзориг Баярсайхан (Монголия)
3 место – Эмир Матуев (Красноярский край)
Весовая категория 97 кг
1 место – Алтангэрэл Чинбат (Монголия)
2 место – Лопсан Самбу (Красноярский край)
3 место – Руслан Абдулаев (Бурятия)
3 место – Эрик Джиоев (Красноярский край)
Весовая категория 125 кг
1 место – Эрдэм Цыренжапов (Бурятия)
2 место – Артур Сайфулин (Красноярский край)
3 место – Ганэрдэнэ Содбилэг (Монголия)
3 место – Егор Зубков (Кемеровская область)
Ранее «Байкал-Daily» рассказал об открытии соревнований. Фоторепортаж Сергея Тарасенко можно посмотреть по ссылке.
В Бурятии названы победители турнира памяти Юрия Власко
Общество, Фото:
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