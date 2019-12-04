Среди победителей – представители Эхирит-Булагатского, Нукутского и Боханского районов
В Усть-Ордынском Бурятском округе прошёл первый фестиваль-конкурс «Родной земли многоголосье». В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев и мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев.
Первый этап был организован на уровне шести муниципальных районов. Затем самые сильные самодеятельные артисты, фольклорные коллективы и мастера декоративно-прикладного искусства представили свое творчество на заключительном окружном этапе. На гала-концерте получили право выступать 30 творческих коллективов, представляющих бурятскую, русскую, татарскую, польскую, белорусскую и украинскую культуры. При этом в составах коллективов были представители разных национальностей.
В рамках фестиваля-конкурса в номинации «Лучший фольклорный коллектив» первое место завоевал народный фольклорный бурятский коллектив «Худайн гол» из Эхирит-Булагатского района. Лучшим хореографическим коллективом признан народный хореографический коллектив «Байгал» из Нукутского района, в номинации «Лучший вокал» победу также одержали представители Нукутского района – вокальная группа «Гармония». В номинации «Художественное слово» первое место занял образцовый детский театр «Гротеск» из Эхирит-Булагатского района, ведущая актриса – Александра Савицкая. Лучшим инструментальным ансамблем признан образцовый оркестр бурятских народных инструментов «Сэсэгууд» из Эхирит-Булагатского района. В номинации «Народное ремесло» победили Александр и Татьяна Шипняговы из Боханского района. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Усть-Ордынском округе прошёл фестиваль «Родной земли многоголосье»
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