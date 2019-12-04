В Этнографическом музее в Улан-Удэ появилась юрта для обогрева

Она находится возле входа в Уголок живой природы
В Улан-Удэ в Этнографическом музее народов Забайкалья появилась юрта для обогрева.
- У нас хорошая новость! Установлена и оборудована юрта для обогрева. Она расположена возле входа в Уголок живой природы. Теперь ваши прогулки по музею будут более комфортными, - сообщается в группе музея в соцсети.
В новой юрте посетителям можно не только погреться, но и выпить чаю.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно стало известно, что тигру Ермаку из Этнографического музея хотят купить подругу
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Она находится возле входа в Уголок живой природы
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