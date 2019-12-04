В Бурятии запустили горячую линию по новогодним подаркам

Все желающие могут задать вопросы по качеству и безопасности подарков



Роспотребнадзор традиционно в преддверии Нового года и зимних детских каникул проводит всероссийскую горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров, выбора новогодних подарков.



Со 2 по 20 декабря специалисты Роспотребнадзора по телефону Единого консультационного центра — 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный) ответят на вопросы граждан, касающиеся качества и безопасности детских товаров. Специалисты дадут рекомендации по правильному выбору новогоднего подарка.



Звонки на этот номер принимаются круглосуточно.



Консультации специалисты управления Роспотребнадзора по Бурятии проводят по телефонам (по будням с 8.30 до 17.15, пт — с 8.30 до 16.00):



- 8 (3012) 37 15 30 (по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, карнавальных костюмов, пиротехники, услуг аниматоров);



- 8 (3012) 41 24 44 (по вопросам качества и безопасности сладких новогодних подарков).



Они проконсультируют потребителей по действующим нормативным требованиям к этой категории товаров и услуг.

