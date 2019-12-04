Ребята стали лауреатами первой степени в номинации «Искусство танца», второй степени – в номинации «Театр мод и костюма»
Бурятию на международном конкурсе-фестивале исполнительского мастерства «Санкт-Петербургские Ассамблеи искусств» представил народный художественный коллектив «Синильга» из Северо-Байкальского района Бурятии.
Воспитанники хореографического отделения (преподаватель Вера Горбунова) представили на суд жюри отрывок из легенды «Багдама иргичи», что в переводе означает «Серые волки». Коллектив стал лауреатом I степени в номинации «Искусство танца».
Затем в рамках фестиваля состоялся показ костюмов в номинации «Театр мод и костюма». Воспитанники коллектива под руководством преподавателя Антонины Раднаевой представили традиционные эвенкийские костюмы «Легенды Северного Байкала» и современные костюмы «Урбан-этника».
- Костюмы поразили всех своей красотой и оригинальностью, так что многие подходили, интересовались, как, из чего они сшиты и украшены. В этом конкурсе художественный коллектив занял II место. Нужно отметить, что большой труд к этой победе приложили педагоги художественного отделения - Антонина Раднаева, Надежда Писарчук и Елена Загулова, - сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.
Бурятский коллектив «Синильга» победил на международном фестивале
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Она находится возле входа в Уголок живой природы
Все желающие могут задать вопросы по качеству и безопасности подарков
Ребята стали лауреатами первой степени в номинации «Искусство танца», второй степени – в номинации «Театр мод и костюма»
Более 30 добровольцев из республики участвуют в форуме в Сочи
Народный артист России сообщил, что намеревается приехать в Бурятию
Популярный шоумен записал видеообращение, посвящённое памяти режиссёра Евгения Замалиева
Анита Доржиева стала обладательницей Кубка всероссийского турнира
Случаев гриппа не зарегистрировано
Родственники осуждённых побывали в реабилитационном центре
Алиса Жамбалова отправится на этап Кубка мира в Лиллехаммере
Сельчанин пожаловался в прокуратуру на пенсионный орган
Некоторые из семерых мужчин не могли самостоятельно идти
Мероприятие приурочили ко Дню юриста
Бизнесмена оштрафовали на 40 тысяч рублей
По данным Бурятского гидрометцентра, 4 декабря по Прибайкалью, южным и центральным районам республики небольшой снег