Бурятский коллектив «Синильга» победил на международном фестивале

Ребята стали лауреатами первой степени в номинации «Искусство танца», второй степени – в номинации «Театр мод и костюма»



Бурятию на международном конкурсе-фестивале исполнительского мастерства «Санкт-Петербургские Ассамблеи искусств» представил народный художественный коллектив «Синильга» из Северо-Байкальского района Бурятии.



Воспитанники хореографического отделения (преподаватель Вера Горбунова) представили на суд жюри отрывок из легенды «Багдама иргичи», что в переводе означает «Серые волки». Коллектив стал лауреатом I степени в номинации «Искусство танца».



Затем в рамках фестиваля состоялся показ костюмов в номинации «Театр мод и костюма». Воспитанники коллектива под руководством преподавателя Антонины Раднаевой представили традиционные эвенкийские костюмы «Легенды Северного Байкала» и современные костюмы «Урбан-этника».



- Костюмы поразили всех своей красотой и оригинальностью, так что многие подходили, интересовались, как, из чего они сшиты и украшены. В этом конкурсе художественный коллектив занял II место. Нужно отметить, что большой труд к этой победе приложили педагоги художественного отделения - Антонина Раднаева, Надежда Писарчук и Елена Загулова, - сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.

