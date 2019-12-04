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Сергей Светлаков рассказал об Евгении Замалиеве: «Женя был очень крутым человеком»:

Сергей Светлаков рассказал об Евгении Замалиеве: «Женя был очень крутым человеком»:
Общество, 
Популярный шоумен записал видеообращение, посвящённое памяти режиссёра Евгения Замалиева

Известный российский шоумен, юморист, актёр Сергей Светлаков почтил память Евгения Замалиева. Как сообщал «Байкал-Daily», известного бурятского КВНщика, режиссёра и продюсера не стало 12 ноября. Евгений Замалиев скончался после продолжительной болезни – он боролся с раком костей (остеосаркома). 

5 декабря в кинотеатрах стартует прокат фильма «Решала. Нулевые». Евгений был одним из авторов сценария, а также продюсером картины.

- Я бы хотел поддержать кино, которое называется «Решала. Нулевые». Пускай автора и идейного вдохновителя этого проекта уже, к сожалению, уже с нами нет. Но я хотел бы сказать, что Женя был очень крутым человеком. И самое крутое, что его дело – оно живёт, начиная ещё в КВН, потом это превратилось в киноработы. И вот произведение его работы, которое выходит сейчас. Увидимся в кино. Пускай добра и юмора будет больше, - сказал Сергей Светлаков. 



Видеообращение опубликовал на своей странице в Instagram исполнитель главной роли Константин Озёров. Он поблагодарил Сергея за поддержку.

- Жму руку за поддержку нашего фильма! – написал Константин.

Этот фильм станет третьей частью бурятской криминальной драмы. Первые две с успехом «прогремели» на всю страну. В 2017 году бурятский фильм «Решала-2» назывался последним окупившимся в прокате российским фильмом.

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