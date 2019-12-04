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Юная теннисистка из Улан-Удэ победила в Новосибирской области

Юная теннисистка из Улан-Удэ победила в Новосибирской области
Общество, 
Анита Доржиева стала обладательницей Кубка всероссийского турнира

С 27 ноября по 1 декабря в городе Бердск Новосибирской области состоялся всероссийский турнир по настольному теннису на призы Кубка Старт-Лайн среди детей 2005-2007 года рождения.

Победительницей и обладательницей Кубка стала юная улан-удэнка, ученица 6 класса школы № 65 Анита Доржиева. К соревнованием девочку готовили мастера спорта Дмитрий Цыбикдоржиев и Баир Данзанов.


Соревнования проводятся уже девятый год подряд. Всероссийский рейтинговый турнир по настольному теннису Кубок «Старт Лайн» входит в официальный календарь федерации настольного тенниса России.

Турнир собрал 420 участников на площадке спортивного комплекса «Вега». За призы боролись юные талантливые теннисисты из республик Бурятия и Хакасия, Иркутской, Кемеровской, Курганской, Новосибирской, Томской, Омской, Челябинской областей, Алтайского, Красноярского, Забайкальского края, ХМАО-Югра.
спорт настольный теннис
 
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