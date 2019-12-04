Жителю Бурятии через суд назначили пенсию по старости

Суд удовлетворил требования прокурора и обязал пенсионный орган назначить заявителю пенсию с 18 октября 2018 года, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.





Житель Окинского района Бурятии обратился в прокуратуру с заявлением о нарушении его пенсионных прав.По закону о страховых пенсиях, лица, проработавшие не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, имеют право на досрочное назначение страховой пенсии по старости.Решением пенсионного органа мужчине отказано в назначении пенсии ввиду не подтверждения стажа работы в 1994-1997 годах в колхозе «Туяа» Окинского района, приравненного к районам Крайнего Севера.Как выяснила прокурорская проверка, организация, в которой работал сельчанин, не перечисляла страховые взносы, не фиксировала сведения о продолжительности трудового времени. Опрошенные бывшие работники колхоза и архивные документы подтвердили факт работы заявителя в колхозе «Туяа».Прокурор района обратился в суд с требованием включить в стаж, дающий право на досрочное назначение пенсии, указанный период.