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Жителю Бурятии через суд назначили пенсию по старости

Жителю Бурятии через суд назначили пенсию по старости
Общество,  Фото:pixabay.com
Сельчанин пожаловался в прокуратуру на пенсионный орган

Житель Окинского района Бурятии обратился в прокуратуру с заявлением о нарушении его пенсионных прав.

По закону о страховых пенсиях, лица, проработавшие не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, имеют право на досрочное назначение страховой пенсии по старости.

Решением пенсионного органа мужчине отказано в назначении пенсии ввиду не подтверждения стажа работы в 1994-1997 годах в колхозе «Туяа» Окинского района, приравненного к районам Крайнего Севера.

Как выяснила прокурорская проверка, организация, в которой работал сельчанин, не перечисляла страховые взносы, не фиксировала сведения о продолжительности трудового времени. Опрошенные бывшие работники колхоза и архивные документы подтвердили факт работы заявителя в колхозе «Туяа».

Прокурор района обратился в суд с требованием включить в стаж, дающий право на досрочное назначение пенсии, указанный период.

Суд удовлетворил требования прокурора и обязал пенсионный орган назначить заявителю пенсию с 18 октября 2018 года, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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