Работники прокуратуры Бурятии рассказали школьникам о работе юриста

Мероприятие приурочили ко Дню юриста



Работники прокуратуры Муйского района Бурятии в преддверии Дня юриста провели встречи с учащимися старших классов школ посёлка Таксимо.



- Данные мероприятия направлены на ознакомление школьников с работой юриста для дальнейшего ориентирования при выборе профессии. Учащимся рассказали о системе и основных функциях прокуратуры. Дети узнали историю образования прокуратуры Муйского района, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



По словам организаторов, повышенный интерес у ребят вызвал вопрос поступления на службу в органы прокуратуры. Работники прокуратуры района рассказали о возможности обучения в учебных заведениях по целевым направлениям прокуратуры республики.



По итогам встречи учителя и школьники отметили, что подобные мероприятия повышают интерес к профессии юриста.



В России День юриста отмечается 3 декабря.

