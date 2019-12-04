Мероприятие приурочили ко Дню юриста
Работники прокуратуры Муйского района Бурятии в преддверии Дня юриста провели встречи с учащимися старших классов школ посёлка Таксимо.
- Данные мероприятия направлены на ознакомление школьников с работой юриста для дальнейшего ориентирования при выборе профессии. Учащимся рассказали о системе и основных функциях прокуратуры. Дети узнали историю образования прокуратуры Муйского района, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
По словам организаторов, повышенный интерес у ребят вызвал вопрос поступления на службу в органы прокуратуры. Работники прокуратуры района рассказали о возможности обучения в учебных заведениях по целевым направлениям прокуратуры республики.
По итогам встречи учителя и школьники отметили, что подобные мероприятия повышают интерес к профессии юриста.
В России День юриста отмечается 3 декабря.
Работники прокуратуры Бурятии рассказали школьникам о работе юриста
Общество, Фото:
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