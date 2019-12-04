В Улан-Удэ без осадков

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

По данным Бурятского гидрометцентра, 4 декабря по Прибайкалью, южным и центральным районам республики небольшой снег



По остальной территории антициклон, без осадков. Ветер северо-восточный 4-9, по Прибайкалью до 15 м/с, позёмка. Температура 10-15, местами 20-25, по крайнему северу 27-32 мороза.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура 13-15 градусов мороза.

