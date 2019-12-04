По данным Бурятского гидрометцентра, 4 декабря по Прибайкалью, южным и центральным районам республики небольшой снег
По остальной территории антициклон, без осадков. Ветер северо-восточный 4-9, по Прибайкалью до 15 м/с, позёмка. Температура 10-15, местами 20-25, по крайнему северу 27-32 мороза.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура 13-15 градусов мороза.
В Улан-Удэ без осадков
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сельчанин пожаловался в прокуратуру на пенсионный орган
Мероприятие приурочили ко Дню юриста
Бизнесмена оштрафовали на 40 тысяч рублей
По данным Бурятского гидрометцентра, 4 декабря по Прибайкалью, южным и центральным районам республики небольшой снег
На площади имени Ленина пройдёт конкурс художников и скульпторов
В столицу округа также приедут спортсмены из Иркутска и Свирска
В финал мероприятия прошли 11 медорганизаций республики
Он стал призёром среди юношей 15 лет в дисциплине «ката»
Его участниками стали школьники старших классов
В случае победы она получит 500 тысяч рублей
Работы победителей включат в сборник, посвящённый 300-летию города
Также у них серебряная медаль среди женщин
Финал соревнований на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях пройдёт в Улан-Удэ
Спортсмены соревновались в корнхоле, матрёшке, джакколо, эластике, кульбутто и шаффлборде
Принимаются работы по произведениям Твена, Киплинга, Берроуза, Стивенсона, Азимова и Бредберри