Сотрудники ГИБДД в Кяхте с наступлением холодов напомнили школьникам основные правила поведения на зимней дороге
В школах Кяхты проводятся уроки безопасности, на которых полицейские подробно рассказывают о факторах риска и необходимых мерах профилактики в зимнее время.
На этот раз слушателями и активными участниками урока стали четвероклассники средней школы № 3.
- Ни в коем случае нельзя выходить на пешеходный переход, не убедившись, что водители вас заметили и остановились, - напомнили полицейские. - Необходимо быть внимательными при выходе из общественного транспорта, особенно - в условиях снегопада. Утром и по вечерам повышается риск гололедицы, о чем также необходимо помнить, переходя дорогу.
И, конечно, детям напомнили о необходимости ношения на верхней одежде световозвращателей - дополнительном способе защиты в условиях короткого светового дня.
Участники урока пообещали полицейским соблюдать необходимые меры безопасности, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии школьникам напоминают о правилах на зимних дорогах
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