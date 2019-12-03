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В Бурятии школьникам напоминают о правилах на зимних дорогах

В Бурятии школьникам напоминают о правилах на зимних дорогах
Общество, 
Сотрудники ГИБДД в Кяхте с наступлением холодов напомнили школьникам основные правила поведения на зимней дороге

В школах Кяхты проводятся уроки безопасности, на которых полицейские подробно рассказывают о факторах риска и необходимых мерах профилактики в зимнее время.

На этот раз слушателями и активными участниками урока стали четвероклассники средней школы № 3.

- Ни в коем случае нельзя выходить на пешеходный переход, не убедившись, что водители вас заметили и остановились, - напомнили полицейские. - Необходимо быть внимательными при выходе из общественного транспорта, особенно - в условиях снегопада. Утром и по вечерам повышается риск гололедицы, о чем также необходимо помнить, переходя дорогу.

И, конечно, детям напомнили о необходимости ношения на верхней одежде световозвращателей - дополнительном способе защиты в условиях короткого светового дня.

Участники урока пообещали полицейским соблюдать необходимые меры безопасности, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

школьники ГИБДД
 
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