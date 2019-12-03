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В Бурятии выявили более 500 захватов земли

В Бурятии выявили более 500 захватов земли
Общество,  Фото:pixabay.com
Люди не только строят, но и самовольно расширяют границы своих участков

За 9 месяцев 2019 года управление Росреестра провело в Бурятии 1242 проверкию Выявлено 1058 нарушений земельного законодательства, из которых больше половины (573) выразилось в самовольном занятии земельного участка.

- Самовольное занятие это не только возведение постройки на чужом земельном участке, но и самовольное расширение границ собственного земельного участка. Единственным доказательством существования права на земельный участок является его государственная регистрация в Едином государственном реестре недвижимости. Неважно, занят ли участок в несколько гектаров или забор был поставлен на несколько метров дальше положенного, за такие действия нарушителю назначается штраф исходя из кадастровой стоимости незаконно занятого участка, - сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Бурятии.

самовольные постройки
 
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