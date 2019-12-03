В Иркутска объявили конкурс на лучшее название сквера

Название должно быть кратким и благозвучным



В Свердловском округе Иркутска объявили открытый конкурс на лучшее название сквера, расположенного в Юбилейном около дома №83. Сквер благоустроен в текущем году по проекту «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



– В ходе проведения работ выполнено устройство подпорной стены из габиона, асфальтирование дорожно-тропиночной сети, установка железобетонных лестниц и пандусов, обустроена площадка для выгула собак, установлены опоры освещения, а также универсальная спортивная площадка и тренажеры. Благоустройство данного общественного пространства проходило при участии жителей. Теперь мы приглашаем горожан выбрать достойное название. Оно должно быть кратким и благозвучным, на русском языке и не вызывать отрицательных эмоций. При отборе победителя будем учитывать выразительность, оригинальность, точное обоснование , – пояснил заместитель мэра – глава комитета по управлению округом Антон Медко.



Участниками конкурса могут стать граждане любого возраста, а также юридические лица. Заявки на участие принимаются до 15 декабря по адресу: ул. Терешковой, 24, кабинет №№ 406, 408 или по электронной почте selivanova_m@admirk.ru с пометкой «Конкурс_сквер».



Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители администрации города, депутаты и общественности, подведёт итоги до конца декабря. После этого название нового сквера, набравшее максимальное число голосов, представят на рассмотрение комиссии по городской топонимике и увековечению известных в Иркутске людей и событий.

