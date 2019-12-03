В Чите прошёл краевой паралимпийский фестиваль

Общество, Фото: пресс-служба министерства физкультуры и спорта Забайкалья

Спортсмены соревновались в корнхоле, матрёшке, джакколо, эластике, кульбутто и шаффлборде



С 30 ноября по 1 декабря в Чите прошёл краевой фестиваль по паралимпийским и адаптивным видам спорта «Инклюзив-спорт». Соревнования проходили в физкультурно-оздоровительном комплексе «Университет» Забайкальского государственного университета.



В турнире по корнхолу победу одержала команда «ЗабГУ-2», второе место заняли спортсмены ФСКИ г. Читы, а третье – «ЗабГУ-1». В состязаниях по волейболу сидя победителем стала команда «ВОГ-2», второе место – команда «Открытый мир», а третье – «ВОГ-1».



Среди девушек по кульбутто победу одержала Елена Дьячкова, а среди юношей – Егор Тихоньких. В первенстве по игре «Showdown» победителем стали Сергей Пляскин и Наталья Федотова.



В пулевой стрельбе первое место заняли Сергей Козьмин и Анжелика Свинкина. В игре матрёшка победу одержали Наталья Иванова и Сергей Орлов. А в шаффлборде Николай Побережный и Татьяна Севера завоевали золотые медали.



В дисциплине «жульбак» (джакколо) победителями стали Даниил Гордеев и Галина Власова. В дисциплине «эластик» первые места заняли Николай Побережный и Александра Бутенко. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Забайкалья.

