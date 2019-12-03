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Иркутский тхэквондист стал призёром чемпионата Европы

Иркутский тхэквондист стал призёром чемпионата Европы
Общество, 
У него «серебро» в весовой категории свыше 80 кг

Иркутский спортсмен Роман Кузнецов стал серебряным призёром чемпионата Европы по тхэквондо «WT» в олимпийских весовых категориях. Турнир проходил с 29 по 30 ноября в Дублине в Ирландии.

Роман Кузнецов выступал в весовой категории свыше 80 килограммов. В четырёх поединках он одержал победу, а в финале уступил россиянину, спортсмену из Самарской области Рафаилю Аюкаеву.

Как сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области, Роман Кузнецов занимается в областной школе высшего спортивного мастерства у тренеров Алексея и Татьяны Палкиных.

- Для Романа серебряная медаль на чемпионате Европы – это очень хороший результат, если учитывать, что в середине октября на чемпионате России по тхэквондо он травмировался и в Дублине не смог выступать в полную силу из-за старой травмы, – отметила Татьяна Палкина.
тхэквон-до чемпионат Европы Иркутск спорт
 
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