Иркутский тхэквондист стал призёром чемпионата Европы

У него «серебро» в весовой категории свыше 80 кг



Иркутский спортсмен Роман Кузнецов стал серебряным призёром чемпионата Европы по тхэквондо «WT» в олимпийских весовых категориях. Турнир проходил с 29 по 30 ноября в Дублине в Ирландии.



Роман Кузнецов выступал в весовой категории свыше 80 килограммов. В четырёх поединках он одержал победу, а в финале уступил россиянину, спортсмену из Самарской области Рафаилю Аюкаеву.



Как сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области, Роман Кузнецов занимается в областной школе высшего спортивного мастерства у тренеров Алексея и Татьяны Палкиных.



- Для Романа серебряная медаль на чемпионате Европы – это очень хороший результат, если учитывать, что в середине октября на чемпионате России по тхэквондо он травмировался и в Дублине не смог выступать в полную силу из-за старой травмы, – отметила Татьяна Палкина.

