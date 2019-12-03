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Забайкалка вошла в шорт-лист общероссийской литературной премии

Забайкалка вошла в шорт-лист общероссийской литературной премии
Общество,  Фото:pixabay.com
В случае победы она получит 500 тысяч рублей

Жительница Забайкалья Ирина Баринова стала финалистом общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева. В шорт-лист конкурса она вошла с произведением «Когда Чита была Москвой сибирской».

Финалистами конкурса стали авторы 10 произведений по трём номинациям: «Длинная проза», «Короткая проза», «Проза для детей». На соискание премии претендуют три романа, четыре повести, а также три произведения для детей. Трёх победителей назовут в декабре в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве». Каждый из них получит по 500 тысяч рублей.

В состав жюри конкурса входят деятели культуры из европейской и тихоокеанской части России. Среди них прозаик и куратор премии «Национальный бестселлер» Вадим Левенталь, писатели Ольга Погодина-Кузмина и Лев Данилкин, ректор литературного института имени М. Горького Алексей Варламов, писатель Евгений Водолазкин, детский поэт Анастасия Орлова, детский писатель Юрий Нечипоренко, критик Андрей Рудалев, глава издательства «Рубеж» Александр Колесов, директор музея-заповедника «Владивостокская крепость» Виктор Шалай, писатель и депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов.

По информации пресс-службы губернатора Забайкалья, в «шорт-лист» премии вошли:
- В номинации «Длинная проза»: «Максим Аммосов» Сидоров Олег; «Остров Сахалин» Веркин Эдуард; «Роза ветров» Геласимов Андрей;
- В номинации «Короткая проза»: «Когда Чита была Москвой сибирской» Баринова Ирина; «Честные люди», «Быков Мыс» Слепцов Анатолий; «Пленники тайги» Томилов Андрей;
- В номинации «Детская проза»: «Приключения Кати и Марка в волшебном Мире детских снов» Янчук Игорь; «Кит плывет на север» Строкина Анастасия; «Сказочная Якутия» Агафонова Александра.
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