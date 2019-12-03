Расписание изменится с 8 декабря
С 8 декабря изменится расписание движения пригородных поездов №6650/6649 и №6652/6651 сообщением Улан-Удэ – Петровский Завод.
С 8 декабря поезд №6652 будет отправляться из Улан-Удэ в Петровский Завод по воскресеньям в 08:35 местного времени. Поезд № 6651 будет отправляться из Петровского Завода в Улан-Удэ по понедельникам в 05:54 местного времени.
С 13 декабря поезд №6650 будет отправляться в Петровский Завод со станции Улан-Удэ по пятницам в 17:20 местного времени. С 14 декабря поезд № 6649 будет отправляться в Улан-Удэ со станции Петровский Завод по субботам в 09:58 местного времени. Об этом сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.
Электричка «Улан-Удэ - Петровский Завод» поменяет расписание
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