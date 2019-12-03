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Иркутянин завоевал «серебро» на первенстве Европы по каратэ

Иркутянин завоевал «серебро» на первенстве Европы по каратэ
Общество,  Фото:пресс-служба министерства спорта Иркутской области
Он стал призёром среди юношей 15 лет в дисциплине «ката»

Иркутский спортсмен, кандидат в мастера спорта Даниил Токарев завоевал серебряную медаль на XXXIV первенстве Европы по сётокан каратэ, которое проходило в конце ноября в Сан-Фернандо в Испании. В турнире приняли участие более 600 спортсменов из 21 страны.

Даниил выступал среди юношей 15 лет в двух дисциплинах: ката (формальный комплекс) и кумитэ (свободный поединок). В ката иркутянин занял второе место. В кумитэ он уступил в полуфинале англичанину, который впоследствии стал победителем.

- Сегодня Даниил Токарев – единственный представитель Иркутской области в составе юниорской национальной сборной. Он прошёл серьезный отбор – сначала международные соревнования в Чехии в мае этого года (1 и 2 место), затем кубок России (2 место) и первенство мира (дошел до полуфиналов) в сентябре. Сейчас немного времени на отдых и начнётся подготовка к первенству Сибирского федерального округа, – рассказал исполнительный директор федерации восточного боевого единоборства Иркутской области, тренер спортсмена Николай Че.

Ближайшая международная цель – отбор на кубок мира JKA, который пройдёт в октябре 2020 года в Японии, и первенство Европы в ноябре 2020 года в России. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
каратэ первенство Европы спорт Иркутск
 
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