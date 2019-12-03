Он стал призёром среди юношей 15 лет в дисциплине «ката»
Иркутский спортсмен, кандидат в мастера спорта Даниил Токарев завоевал серебряную медаль на XXXIV первенстве Европы по сётокан каратэ, которое проходило в конце ноября в Сан-Фернандо в Испании. В турнире приняли участие более 600 спортсменов из 21 страны.
Даниил выступал среди юношей 15 лет в двух дисциплинах: ката (формальный комплекс) и кумитэ (свободный поединок). В ката иркутянин занял второе место. В кумитэ он уступил в полуфинале англичанину, который впоследствии стал победителем.
- Сегодня Даниил Токарев – единственный представитель Иркутской области в составе юниорской национальной сборной. Он прошёл серьезный отбор – сначала международные соревнования в Чехии в мае этого года (1 и 2 место), затем кубок России (2 место) и первенство мира (дошел до полуфиналов) в сентябре. Сейчас немного времени на отдых и начнётся подготовка к первенству Сибирского федерального округа, – рассказал исполнительный директор федерации восточного боевого единоборства Иркутской области, тренер спортсмена Николай Че.
Ближайшая международная цель – отбор на кубок мира JKA, который пройдёт в октябре 2020 года в Японии, и первенство Европы в ноябре 2020 года в России. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Иркутянин завоевал «серебро» на первенстве Европы по каратэ
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Его участниками стали школьники старших классов
В случае победы она получит 500 тысяч рублей
Работы победителей включат в сборник, посвящённый 300-летию города
Также у них серебряная медаль среди женщин
Финал соревнований на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях пройдёт в Улан-Удэ
Спортсмены соревновались в корнхоле, матрёшке, джакколо, эластике, кульбутто и шаффлборде
Принимаются работы по произведениям Твена, Киплинга, Берроуза, Стивенсона, Азимова и Бредберри
У него «серебро» в весовой категории свыше 80 кг
Расписание изменится с 8 декабря
Люди не только строят, но и самовольно расширяют границы своих участков
Сотрудники ГИБДД в Кяхте с наступлением холодов напомнили школьникам основные правила поведения на зимней дороге
Название должно быть кратким и благозвучным
На полигон вышли более тысячи военнослужащих
Семья с двумя детьми могла погибнуть, если бы не помощь военного
Семь взрослых снежных барсов и одного котёнка запечатлели исследователи в Бурятии. ВИДЕО