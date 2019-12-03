В Сети появилось «оперативное видео» задержания в Улан-Удэ

Создатели фильма «Решала. Нулевые» сняли креативную рекламу к своему фильму. В Сети появилось «оперативная съёмка» задержания.
Видео начинается из патрульной машины, откуда правоохранители ведут наблюдение. После «факта передачи» они выбегают и задерживают двух мужчин. Их силой вытаскивают из автомобиля, прислоняют к капоту автомобиля, один из них пытается съесть какой-то конверт. Люди в форме вырывают конверт. В нём они обнаруживают пригласительный билет на предпремьерный показ фильма «Решала. Нулевые».
-Это что такое? – недоумевает один из «правоохранителей».
- Это по назначению, в администрацию города. Теперь вам восстанавливать придётся! – заявляет второй задержанный.
- А зачем жевал-то? – продолжает страж порядка, обращаясь ко второму мужчине.
- Привычка, - ответил он.
Показ третьей части бурятской криминальной драмы стартует в кинотеатрах с 5 декабря. По сюжету, старинные друзья Костя и Завгар придумывают не совсем легальные схемы заработка. Деньги приходят легко и также легко уходят. Казалось, что этот успех будет вечен.
- Но на каждого найдётся свой капкан, особенно если хочется ещё больше денег. Костя затевает большую игру, которая может стоить и ему, и Завгару свободы, дружбы и даже самой жизни, - говорится в описании к фильму.
Роль Завгара исполнил Моисей Куртанидзе. В главных ролях Константин Озеров, Чингиз Аздаев, Жаргал Бадмацыренов, Евгений Аёшин, Вячеслав Ширяева, Бэлик Дамбаев, Олег Петелин, Максим Сорочинский, Александр Чубыкин.
Режиссёры и сценаристы фильма - Жаргал Бадмацыренов и Александр Кузьминов. Одним из авторов сценария, продюсером был Евгений Замалиев, ушедший из жизни 12 ноября.
В 2017 году сообщалось, что бурятский фильм «Решала-2» стал последним окупившимся в прокате российским фильмом. Режиссёром картины стал Роман Асхаев, главные роли сыграли Александр Фролов, Моисей Куртанидзе и Константин Озёров. Тогда фильм посмотрели в 60 городах России и 40 Казахстана.