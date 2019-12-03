Жители республики не всегда платят штрафы вовремя
В Бурятии за 11 месяцев 2019 года к административной ответственности за неуплату штрафов привлечено более 2400 граждан.
Неуплата административного штрафа в установленный срок влечёт последствия – штрафных санкций до административного ареста и обязательных работ.
В феврале в Баунтовском районе за нарушения правил розничной продажи алкогольной продукции была оштрафована на 20 тысяч рублей 27-летняя сотрудница торговой точки. Нарушительница не оплатила штраф вовремя и в мае была привлечена к административной ответственности. На этот раз её оштрафовали на 40 тысяч рублей. При этом женщина обязана погасить также задолженность по неоплаченному ранее штрафу.
Из 2400 неплательщиков 788 правонарушителей подвергнуты административному штрафу, к 630 правонарушителям применена мера наказания - обязательные работы. В отношении 527 граждан судом наложен административный арест, которые они отбыли в изоляции от общества, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Справка:
За неуплату штрафа в установленный срок в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КРФ об АП предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, административный арест на срок до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов.
Первоначальный штраф, назначенный постановлением о привлечении к административной ответственности, также должен быть оплачен.
В Бурятии наказывают неплательщиков штрафов
Общество, Фото:
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