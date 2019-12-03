Она построена на основе полученного опыта в Сирии
В Бурятии для подготовки снайперов Восточного военного округа создана новая уникальная полоса препятствий. Её построили на основе опыта, полученного в Сирийской Арабской Республике. Она отличается не только повышенной сложностью, но и увеличенным количеством преград, сообщает пресс-служба Восточного военного округа
Объект для обучения снайперов и снайперских пар включает 13 препятствий.
Это элементы бетонных, деревянных, металлических и каменных заграждений, заборов, стен, макетов разрушенных зданий, часть которых обтянута колючей проволокой, также оборудованы подземные ходы.
Новая полоса препятствий позволяет совершенствовать навыки снайперов по огневой, тактической и специальной подготовке, ориентированию, маскировке позиций, обнаружению и уничтожению условного противника, а также скрытому отходу с занимаемых позиций.
В процессе подготовки снайперов на полосе препятствий будут применяться тактические приёмы обучения, такие как «снайперские дуэли», обнаружение и обезвреживание на время малоразмерных целей, имитирующих беспилотные летательные аппараты в воздухе.
В Бурятии создали уникальную полосу препятствий для снайперов
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