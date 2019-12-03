В Улан-Удэ разыграют кубок Бурятии по спортивному туризму

Общество, Фото: федерация спортивного туризма РБ

Финал соревнований на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях пройдёт в Улан-Удэ



С 7 по 8 декабря в Улан-Удэ состоится финальный этап кубка Бурятия по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях. Соревнования пройдут в школе №17.



Участие в этапе примут:

Мальчики / девочки (год рождения 2008 - 2009) 11-10 лет

дистанция – пешеходная 1 класс;

Мальчики / девочки (год рождения 2006 - 2007) 13-12 лет

дистанция – пешеходная 1 и 2 класс,

дистанция – пешеходная – связка 2 класс, состав связок: мужские и женские;

Юноши / девушки (год рождения 2004 - 2005) 15- 14 лет

дистанция – пешеходная 2 класс,

дистанция – пешеходная – связка 2 класс, состав связок: мужские и женские;

Юниоры/юниорки (год рождения 1998 - 2003) 21-16 лет

дистанция – пешеходная 2 класс,

дистанция – пешеходная – связка 2 класс, состав связок: мужские и женские;

Мужчины / женщины (1997 год рождения и старше)

дистанция – пешеходная 2 класс,

дистанция – пешеходная – связка 2 класс, состав связок: мужские и женские.



Программа соревнований



7 декабря

9:00-11:30 – Официальные тренировки

11:00-11:30 – Совещание ГСК с представителями команд

12:00-12:30 – Открытие соревнований

13:00--14:00 – Дистанция пешеходная – 1 кл. (лично)

14:30-17:00 – Дистанция пешеходная – 2 кл. (лично)

18:00 Награждение



8 декабря

8:00-10:00 – Официальная тренировка

10:00-10:30 – Совещание ГСК с представителями команд;

11:00-15:00 – Дистанция пешеходная – 2 кл. (связки)

16:00 – Награждение и закрытие



Победителей и призёров соревнований в личном зачёте наградят грамотами и медалями. Об этом сообщает пресс-служба федерации спортивного туризма Республики Бурятия.



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