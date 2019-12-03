Улан-удэнская школа искусств признана лучшей в России

Награда вдохновила на новые достижения
Детская школа искусств № 9 Улан-Удэ признана лучшим образовательным учреждением России.
Такое решение принято международной академией общественного признания за значительные успехи в организации творческих и воспитательных процессов, за эффективное применение передовых методик в воспитании подрастающего поколения, за вклад в формирование духовного, интеллектуального, и нравственного развития личности.
- Эта награда не только оценила работу учреждения, но и дала вдохновение на новые достижения и новые перспективы в работе, - сообщает комитет по культуре Улан-Удэ.
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