Принимаются работы по произведениям Твена, Киплинга, Берроуза, Стивенсона, Азимова и Бредберри
В Улан-Удэ стартовал конкурс иллюстраций «Чтение-впечатление 2020». Мероприятие посвящёно зарубежным писателям-юбилярам 2020 года: Марку Твену, Редьярду Киплингу, Эдгару Берроузу, Роберту Луису Стивенсону, Айзеку Азимову и Рэю Бредберри.
Участниками конкурса могут стать читатели библиотек Бурятии трёх возрастных категорий:
- I-я категория – участники от 6 до 12 лет, которые могут представить на конкурсную оценку иллюстрации к произведениям Марка Твена и Редьярда Киплинга;
- II-я категория – участники от 12 до 16 лет, которые могут представить на конкурсную оценку иллюстрации к произведениям Эдгара Берроуза и Роберта Луиса Стивенсона;
- III-я категория – участники от 16 до 18 лет, которые могут представить на конкурсную оценку иллюстрации к произведениям Айзека Азимова и Рэя Бредберри.
Конкурсанты должны представить свои работы в срок до 10 марта 2020 года. Работы принимаются организатором конкурса – Республиканской детско-юношеской библиотекой. Для жителей отдалённых районов республики возможен приём отсканированных копий работ участников в форматах jpeg, pdf или tiff. Электронная почта для отправки конкурсных работ: info@baikalib.ru
Подведение итогов пройдёт 20 марта 2020 года. Победители конкурса получат сертификаты участников и поощрительные призы. Об этом сообщает республиканская детско-юношеская библиотека.
В Бурятии стартовал конкурс книжных иллюстраций
Общество, Фото:
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