Заголовок из Бурятии вошёл в топ самых умопомрачительных

Интернет-газета «Ридус» собрала ТОП-50 самых смешных заголовков реальных новостных статей СМИ в России за уходящий год. В список попал и заголовок из Бурятии: «Одних жителей Улан-Удэ пауки пугают, а другим они даже заменяют девушек».
ТОП-50 самых умопомрачительных заголовков СМИ 2019 года по версии портала «Ридус»:
«В Якутии нашли древнейшие грибы, готовившиеся к выходу на сушу»;
«Таможенники задержали эстонца, который нелегально пытался вывезти из России книги Дарьи Донцовой»;
«Лица прекрасных воронежцев грязно используют в метро и на сайтах для утех»;
«Продавцы уезжают из страны после работы в сызранском секс-шопе»;
«Кабан спустился с гор в Гурзуф, распугал людей, отнял колбасу и пошёл купаться»;
«Рязанский Ромео в третий раз угнал ассенизаторскую машину ради возлюбленной»;
«Кировчане привезли на ВДНХ говно»;
«Породистый кот-гигант заставляет костромичку покупать чугун»;
«20-летняя нижегородка опоздала на автобус и стала проституткой»;
«Мужчина год кормил жену дешевым майонезом из банки от дорогого»;
«В Сызрани пьяная свадьба испортила просмотр фильма ужасов»;
«Нож из замороженной фекалии, к сожалению, не режет»;
«Люди должны приезжать в Ивановскую область, чтобы люди не уезжали из Ивановской области»;
«В Туркменистане шестой день празднуют публикацию книги президента об алабаях»;
«Пенсионер показался соседям постоянно слишком весёлым, и они вызвали полицию»;
«ДК из Сызрани ищет желающих прийти на концерт группы Metallica»;
«Семь овец, украденные в Алтайском крае, перед смертью увидели Новосибирск»;
«Эксперты заявили о положительной динамике по отравлению омичей»;
«Подозреваемая в каннибализме пенсионерка обратилась к суду: Сладкие вы мои»;
«Заключённые сбежали из калмыцкой колонии, чтобы попасть на день города в Астрахани»;
«Одних жителей Улан-Удэ пауки пугают, а другим они даже заменяют девушек»;
«Жёлтый цвет листвы на островах Белого моря связан с осенью»;
«Астраханцы продолжают демонстрировать своих огромных сомов»;
«Затыкал ложкой до полусмерти»: омич рассказал о страшной драке в поезде»;
«Похожий на лысую Тильду Суинтон мужчина украл почтовые ящики из саратовской многоэтажки»;
«Благодаря белорусским Тупишкам доказано, что земля – не круглая!»;
«Оля, не задавай вопросов – грузи Олега в багажник», - кричал автоледи муж»;
«Омич стащил с шоколадной фабрики 250 килограммов конфет «Самый умный»;
«Опасный борщевик оказался полезным, из него можно получать спирт»;
«Беларуский завод предлагает сделать мир ярче с помощью кислот»;
«Учёные взывают к патриотизму не желающих заниматься онанизмом российских космонавтов»;
«Именинница получила торт с Марией Кюри вместо Мэрайи Кэри»;
«Беларусы начали торговать майскими жуками в интернете. Самые дорогие – в Новополоцке»;
«В Слуцке есть аттракцион: платишь 2 рубля и ничего не происходит»;
«Мужчина купил козу, выбился из сил, заснул в лесу и заблудился»;
«Жители Казани перепутали концерт Макса Коржа с землетрясением и вызвали МЧС»;
«Проверка по изнасилованию в абаканской сауне закончилась неинтересно»;
«Орнитолог Сергей Соловьёв: голуби опасны для омичей, омичи – для уток»;
«Житель Новоалтайска в трусах ворвался к незнакомке и показал икону»;
«Саратовчанки будут дарить защитникам Отечества себя и букеты из воблы»;
«Астраханец не смог продать награбленное из-за сложной регистрации на сайте бесплатных объявлений»;
«Мужчина забрал хомяка с дороги, думая, что спасает его. Вот только это был не хомяк и помощь ему не требовалась»;
«Омичам и парнокопытным угрожает ящур»;
«Приметы на 10 февраля: кого нельзя убивать в Ефремов день»;
«Олимпийская чемпионка избила новогодней ёлкой директора спортшколы имени себя»;
«Россиянин устал ждать раненую подругу в больнице и проломил стену врачом»;
«Грузовик с фекалиями врезался в самолёт с пассажирами».
Отметим, новостные заголовки из Бурятии не в первый раз попадают в топы самых забавных. В 2017 году минский журналист Юрий Усков опубликовал свой список, который разлетелся по соцсетям и развлекательным порталам. В нём были и два заголовка из Бурятии: «В Бурятии умерло меньше людей, чем ждало правительство» и «Принц Чарльз оказался озадачен, узнав о Бурятии».