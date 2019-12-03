Заголовок из Бурятии вошёл в топ самых умопомрачительных

ТОП-50 самых умопомрачительных заголовков СМИ 2019 года по версии портала «Ридус»:







Интернет-газета «Ридус» собрала ТОП-50 самых смешных заголовков реальных новостных статей СМИ в России за уходящий год. В список попал и заголовок из Бурятии: «Одних жителей Улан-Удэ пауки пугают, а другим они даже заменяют девушек».«Московская проститутка обслужила клиента бесплатно, потому что он убедил её в скором конце света»;«В Якутии нашли древнейшие грибы, готовившиеся к выходу на сушу»;«Таможенники задержали эстонца, который нелегально пытался вывезти из России книги Дарьи Донцовой»;«Лица прекрасных воронежцев грязно используют в метро и на сайтах для утех»;«Продавцы уезжают из страны после работы в сызранском секс-шопе»;«Кабан спустился с гор в Гурзуф, распугал людей, отнял колбасу и пошёл купаться»;«Рязанский Ромео в третий раз угнал ассенизаторскую машину ради возлюбленной»;«Кировчане привезли на ВДНХ говно»;«Породистый кот-гигант заставляет костромичку покупать чугун»;«20-летняя нижегородка опоздала на автобус и стала проституткой»;«Мужчина год кормил жену дешевым майонезом из банки от дорогого»;«В Сызрани пьяная свадьба испортила просмотр фильма ужасов»;«Нож из замороженной фекалии, к сожалению, не режет»;«Люди должны приезжать в Ивановскую область, чтобы люди не уезжали из Ивановской области»;«В Туркменистане шестой день празднуют публикацию книги президента об алабаях»;«Пенсионер показался соседям постоянно слишком весёлым, и они вызвали полицию»;«ДК из Сызрани ищет желающих прийти на концерт группы Metallica»;«Семь овец, украденные в Алтайском крае, перед смертью увидели Новосибирск»;«Эксперты заявили о положительной динамике по отравлению омичей»;«Подозреваемая в каннибализме пенсионерка обратилась к суду: Сладкие вы мои»;«Заключённые сбежали из калмыцкой колонии, чтобы попасть на день города в Астрахани»;«Одних жителей Улан-Удэ пауки пугают, а другим они даже заменяют девушек»;«Жёлтый цвет листвы на островах Белого моря связан с осенью»;«Астраханцы продолжают демонстрировать своих огромных сомов»;«Затыкал ложкой до полусмерти»: омич рассказал о страшной драке в поезде»;«Похожий на лысую Тильду Суинтон мужчина украл почтовые ящики из саратовской многоэтажки»;«Благодаря белорусским Тупишкам доказано, что земля – не круглая!»;«Оля, не задавай вопросов – грузи Олега в багажник», - кричал автоледи муж»;«Омич стащил с шоколадной фабрики 250 килограммов конфет «Самый умный»;«Опасный борщевик оказался полезным, из него можно получать спирт»;«Беларуский завод предлагает сделать мир ярче с помощью кислот»;«Учёные взывают к патриотизму не желающих заниматься онанизмом российских космонавтов»;«Именинница получила торт с Марией Кюри вместо Мэрайи Кэри»;«Беларусы начали торговать майскими жуками в интернете. Самые дорогие – в Новополоцке»;«В Слуцке есть аттракцион: платишь 2 рубля и ничего не происходит»;«Мужчина купил козу, выбился из сил, заснул в лесу и заблудился»;«Жители Казани перепутали концерт Макса Коржа с землетрясением и вызвали МЧС»;«Проверка по изнасилованию в абаканской сауне закончилась неинтересно»;«Орнитолог Сергей Соловьёв: голуби опасны для омичей, омичи – для уток»;«Житель Новоалтайска в трусах ворвался к незнакомке и показал икону»;«Саратовчанки будут дарить защитникам Отечества себя и букеты из воблы»;«Астраханец не смог продать награбленное из-за сложной регистрации на сайте бесплатных объявлений»;«Мужчина забрал хомяка с дороги, думая, что спасает его. Вот только это был не хомяк и помощь ему не требовалась»;«Омичам и парнокопытным угрожает ящур»;«Приметы на 10 февраля: кого нельзя убивать в Ефремов день»;«Олимпийская чемпионка избила новогодней ёлкой директора спортшколы имени себя»;«Россиянин устал ждать раненую подругу в больнице и проломил стену врачом»;«Грузовик с фекалиями врезался в самолёт с пассажирами».Отметим, новостные заголовки из Бурятии не в первый раз попадают в топы самых забавных. В 2017 году минский журналист Юрий Усков опубликовал свой список, который разлетелся по соцсетям и развлекательным порталам. В нём были и два заголовка из Бурятии: «В Бурятии умерло меньше людей, чем ждало правительство» и «Принц Чарльз оказался озадачен, узнав о Бурятии».