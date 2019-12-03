Улан-Удэ не попал в число «скучающих» по 90-м

Рейтинг возглавили Тольятти и Пермь



По данным федерального социологического исследования, проведённого в ноябре 2019 года независимым исследовательским агентством Zoom Market, по 90-м скучают лишь 3% жителей России.



Респондентам задали три вопроса: с чем у Вас ассоциируются девяностые годы? Вы скучаете по ним? Вы хотите, чтобы они вернулись?



Рейтинг городов, жители которых скучают по девяностым годам: Тольятти (1), Пермь (2), Ростов-на-Дону (3), Екатеринбург (4), Самара (5), Тверь (6), Якутск (7), Брянск (8), Владивосток (9), Череповец (10), Казань (11), Санкт-Петербург (12), Астрахань (13), Саратов (14), Омск (15), Воронеж (16), Уфа (17), Челябинск (18), Волгоград (19), Новосибирск (20), Нижний Новгород (21), Красноярск (22), Севастополь (23), Тамбов (24), Иваново (25), Краснодар (26) и Москва (27).



Андрей Штыров, коммерческий директор агентства уточнил, что у большинства (47%) девяностые годы ассоциируются с бедностью, у 34% - с организованной преступностью, у 16% - алкоголизмом и наркоманией. Лишь у 2% опрошенных они ассоциируются с возможностями и у 1% - со свободой.



Эксперт отметил, что только 3% из опрошенных россиян хотели, чтобы 90-е годы вернулись в Россию.

