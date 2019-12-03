Рейтинг возглавили Тольятти и Пермь
По данным федерального социологического исследования, проведённого в ноябре 2019 года независимым исследовательским агентством Zoom Market, по 90-м скучают лишь 3% жителей России.
Респондентам задали три вопроса: с чем у Вас ассоциируются девяностые годы? Вы скучаете по ним? Вы хотите, чтобы они вернулись?
Рейтинг городов, жители которых скучают по девяностым годам: Тольятти (1), Пермь (2), Ростов-на-Дону (3), Екатеринбург (4), Самара (5), Тверь (6), Якутск (7), Брянск (8), Владивосток (9), Череповец (10), Казань (11), Санкт-Петербург (12), Астрахань (13), Саратов (14), Омск (15), Воронеж (16), Уфа (17), Челябинск (18), Волгоград (19), Новосибирск (20), Нижний Новгород (21), Красноярск (22), Севастополь (23), Тамбов (24), Иваново (25), Краснодар (26) и Москва (27).
Андрей Штыров, коммерческий директор агентства уточнил, что у большинства (47%) девяностые годы ассоциируются с бедностью, у 34% - с организованной преступностью, у 16% - алкоголизмом и наркоманией. Лишь у 2% опрошенных они ассоциируются с возможностями и у 1% - со свободой.
Эксперт отметил, что только 3% из опрошенных россиян хотели, чтобы 90-е годы вернулись в Россию.
Улан-Удэ не попал в число «скучающих» по 90-м
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Рейтинг возглавили Тольятти и Пермь
Рог оленя изъяли на границе в Кяхте
Концерт состоится на следующей неделе
В качестве «выкупа» они требуют салют
Мэдэгма Доржиева удивила своих поклонников
О больных, состоящих на учёте, сообщил главврач больницы
На соревнования памяти Юрия Власко съехались борцы со всей страны. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Уроженец Баргузинского района Руслан Файфер одержал очередную победу в карьере
Командующий войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Геннадий Жидко дал старт новому учебному году в войсках округа
В 2020 году в воинских частях Бурятии будет проведено около 80 тактических учений различного уровня
3 декабря в России отмечается День неизвестного солдата
Врач, приехавшая на вызов к грудному ребёнку, искала информацию в Сети
Первоклассники узнали о правилах поведения в лесу и о жизни зверей зимой
Документальный фильм о Даши Намдакове признан лучшим экологическим фильмом
Иностранцы прошли курс повышения квалификации