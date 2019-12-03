Работы победителей включат в сборник, посвящённый 300-летию города
Второй открытый литературный конкурс «На страницах города…» проводится в Бурятии в рамках подготовки к 300-летнему юбилею города Кяхта.
К участию в конкурсе допускаются все граждане РФ вне зависимости от возраста и места проживания. Участников распределят по трём возрастным группам: от 6 до 14 лет; от 15 до 23 лет; от 24 лет и старше.
Творческие работы будут оцениваться в тематических направлениях: «Кяхта в душе моей…» (о ярких значимых событиях и фактах города Кяхта); «В летописи Кяхты мой современник» (о людях, внесших вклад в развитие города Кяхта); «Где эта улица, где этот дом?» (городские пейзажи, объекты ныне исчезнувшие либо претерпевшие изменения); «А он(а) ведь тоже из Кяхты…» (знаменитые уроженцы Кяхты, проживавшие или ныне проживающие за её пределами); «Армия и Кяхта: сплетенье судеб» (о вкладе военнослужащих в развитие г. Кяхта). Работы принимаются до 1 апреля 2020 года включительно.
Победители конкурса награждаются дипломами участников и ценными призами. Творческие работы победителей конкурса будут опубликованы в газете «Кяхтинские вести» и на сайте администрации МО «Город Кяхта» в текущем году, а также включены в сборник творческих работ для дальнейшего издания к 300-летнему юбилею города Кяхта. Об этом сообщает пресс-служба Кяхтинской администрации.
Кяхта стала темой литературного конкурса в Бурятии
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