Бурятская таможня передаст в музей рог

Рог оленя изъяли на границе в Кяхте



5 декабря Бурятская таможня передаст в государственный фонд Национального музея рог северного оленя.



Рог был выявлен на таможенном посту МАПП Кяхта летом 2018 года. Экспертиза показала, что исследуемый фрагмент рога представляет культурную ценность, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.



Изъятый товар по решению суда обращён в федеральную собственность и будет передан на постоянное хранение в Музей природы Бурятии.

