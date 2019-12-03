Рог оленя изъяли на границе в Кяхте
5 декабря Бурятская таможня передаст в государственный фонд Национального музея рог северного оленя.
Рог был выявлен на таможенном посту МАПП Кяхта летом 2018 года. Экспертиза показала, что исследуемый фрагмент рога представляет культурную ценность, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.
Изъятый товар по решению суда обращён в федеральную собственность и будет передан на постоянное хранение в Музей природы Бурятии.
Бурятская таможня передаст в музей рог
Общество, Фото:
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