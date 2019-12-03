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Бурятская таможня передаст в музей рог

Бурятская таможня передаст в музей рог
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Рог оленя изъяли на границе в Кяхте

5 декабря Бурятская таможня передаст в государственный фонд Национального музея рог северного оленя.

Рог был выявлен на таможенном посту МАПП Кяхта летом 2018 года. Экспертиза показала, что исследуемый фрагмент рога представляет культурную ценность, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.

Изъятый товар по решению суда обращён в федеральную собственность и будет передан на постоянное хранение в Музей природы Бурятии.
Таможня
 
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