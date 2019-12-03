Юные скрипачи дадут концерт в Улан-Удэ

Концерт состоится на следующей неделе



11 декабря в КДЦ «Рассвет» в Улан-Удэ состоится концерт, посвящённый 15-летию образцового ансамбля скрипачей. Участвовать в мероприятии будут учащиеся класса Марины Низамутдиновой, выпускники разных лет, а также представители фортепианного отделения.



Этим концертом детская школа искусств № 3 завершает цикл мероприятий, посвящённых своему юбилею, начало которому положил концерт учащихся и выпускников «Нам 55!», сообщает комитет по культуре города.



