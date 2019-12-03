В Бурятии объявлены победители конкурса школ здоровья

В финал мероприятия прошли 11 медорганизаций республики
В Улан-Удэ состоялся финал республиканского смотра-конкурса школ здоровья. Мероприятие проводится в Бурятии уже в седьмой раз.
Активными участниками первого этапа конкурса на местах стали специалисты городских поликлиник № 1, 2, 3, ГБ № 5, а также Бичурской, Кабанской, Иволгинской, Петропавловской, Хоринской, Мухоршибирской центральных районных больниц.
В финале конкурса принимали участие представители 11 медорганизаций первичной медико-санитарной помощи, всего – 53 участника. В этом году на него приехали даже представители самых отдаленных районов республики – Баунта, Курумкана и Еравны. За звание лучших в финале боролись представители городских поликлиник №1, 2, 3, городских больниц № 4, 5, Бичурской, Кабанской, Еравнинской, Тарбагатайской, Курумканской, Баунтовской ЦРБ.
В личном зачёте медицинские работники презентовали свои лучшие практики по обучению пациентов вопросам сохранения и укрепления здоровья. Впервые в истории конкурса была учреждена номинация «Лучшая школа здоровья онлайн».
После завершения всех этапов конкурса, члены жюри подвели итоги.
В номинации «За лучшую организацию школ здоровья»:
III место – команда Бичурской ЦРБ»;
II место – команда Городской больница № 5;
I место – команда Городская поликлиника № 1.
В номинации «Лучшая школа здоровья онлайн»:
III место – Будаева Эржена, врач-терапевт ГП № 3;
II место – Очирова Саяна, врач-терапевт ГП № 2;
I место – Цыбикова Ольга, зав. ОМП ГП № 1.
В номинации «За лучшее ведение школы здоровья» среди средних медицинских работников:
III место – Павлова Ольга, фельдшер ГБ № 5;
II место – Пузаткова Екатерина, медицинская сестра ГП № 3;
I место – Константинова Ольга, медицинская сестра Кабанской ЦРБ.
В номинации «За лучшее ведение школы здоровья» среди врачей:
III место – Дугаржапова Баярма, участковый терапевт Бичурской ЦРБ;
II место – Борголова Анастасия, врач-ревматолог ГП № 2;
I место – Евреева Татьяна, врач-эндокринолог ГП № 3.
В номинации «Обучая, врач исцеляет», учреждённой Медицинской палатой РБ, награждена Сумарокова Жанна, зав. детским отделением, районный педиатр Баунтовской ЦРБ.
В номинации «За лучшее творческое воплощение темы», учреждённой Республиканской организацией профсоюза работников здравоохранения РФ, награждён Тушинов Борис, и.о. заместителя главного врача по АПО Тарбагатайской ЦРБ, капитан команды.
В номинации «За лучшее мастерство публичного выступления», учреждённой Ассоциацией средних медицинских работников РБ, награждена Плюснина Анастасия, фельдшер Тарбагатайской ЦРБ.
Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Республики Бурятия, основная цель ежегодного конкурса – развитие и совершенствование обучения пациентов вопросам профилактики неинфекционных заболеваний, а также повышение мастерства медработников в области гигиенического обучения.
В Бурятии объявлены победители конкурса школ здоровья
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