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В Бурятии подвели итоги конкурса «Письмо к маме»

В Бурятии подвели итоги конкурса «Письмо к маме»
Общество,  Фото:pixabay.com
Его участниками стали школьники старших классов

В Бурятии прошёл республиканский конкурс «Письмо к маме» среди учащихся образовательных учреждений 9-11 классов. Итоги мероприятия подвёл отдел соцзащиты по Селенгинскому району.

Свои работы на конкурс отправили ребята из Селенгинского, Кяхтинского, Джидинского, Курумканского и Кижингинского районов. Жюри рассмотрело работы и определило победителей.

Первое место было отдано Саяну Гармаеву, ученику 11 класса. Он занимается в Курумканском районном центре дополнительного образования. Второе место у Валерии Осоровой, ученицы 10 «А» класса Петропавловской школы Джидинского района. Замкнула тройку лидеров конкурса Юлия Бороева, ученица 10 «А» класса Кижингинской школы.

Победители конкурса награждены грамотами и ценными призами, другие участники отмечены благодарностями. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Республики Бурятия.
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