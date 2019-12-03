В Иркутской области суд обязал больных туберкулёзом лечиться

О больных, состоящих на учёте, сообщил главврач больницы



В прокуратуру Иркутской области обратился главный врач Нукутской районной больницы и попросил провести проверку в отношении больных туберкулёзом, которые не лечатся.



По закону, лица, находящиеся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулёзом, обязаны проходить назначенное лечение.



- Несмотря на то, что заболевание носит в течение длительного времени заразный характер, граждане необоснованно уклоняются от соответствующего лечения и нарушают санитарно-противоэпидемический режим, чем подвергают опасности заражения туберкулёзом лиц, как проживающих, так и общающихся с ними, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.



По результатам проверки прокуратура района предъявила в суд два административных иска об обязании пройти лечебно-оздоровительные мероприятия.



Исковые требования прокурора района удовлетворены. По решению суда двое больных помещены в медицинское учреждение в недобровольном порядке для прохождения лечения.

