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В Иркутской области суд обязал больных туберкулёзом лечиться

В Иркутской области суд обязал больных туберкулёзом лечиться
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
О больных, состоящих на учёте, сообщил главврач больницы

В прокуратуру Иркутской области обратился главный врач Нукутской районной больницы и попросил провести проверку в отношении больных туберкулёзом, которые не лечатся.

По закону, лица, находящиеся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулёзом, обязаны проходить назначенное лечение.

- Несмотря на то, что заболевание носит в течение длительного времени заразный характер, граждане необоснованно уклоняются от соответствующего лечения и нарушают санитарно-противоэпидемический режим, чем подвергают опасности заражения туберкулёзом лиц, как проживающих, так и общающихся с ними, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

По результатам проверки прокуратура района предъявила в суд два административных иска об обязании пройти лечебно-оздоровительные мероприятия.

Исковые требования прокурора района удовлетворены. По решению суда двое больных помещены в медицинское учреждение в недобровольном порядке для прохождения лечения.
туберкулез
 
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