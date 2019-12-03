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В Улан-Удэ стартовал турнир памяти Юрия Власко: фоторепортаж

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На соревнования памяти Юрия Власко съехались борцы со всей страны. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

2 декабря в ФСК в Улан-Удэ стартовал II международный турнир по вольной борьбе памяти мастера спорта международного класса, двукратного победителя первенств Европы, обладателя кубка России Юрия Власко. Турнир проходит среди юниоров до 23 лет. В соревнованиях принимают участие спортсмены из различных городов России, а также из Монголии.

Приветствуя участников соревнований, перед собравшимися выступила мама Юрия. Также прозвучали напутственные слова от Юрия, которые он записал при жизни.

- Я душой с вами. Желаю, чтобы каждый нашёл свой путь и был счастлив в этой жизни, - говорилось в видео.

Победители, призёры и тренеры победителей в каждой весовой категории награждаются медалями, дипломами и ценными призами. Так, борец, получивший первое место, получит 20 тысяч рублей, а его тренер – 10 тысяч рублей. Приз за второе место – 14 тысяч рублей, за третье – 8 тысяч рублей.

Соревнования завершатся сегодня, 3 декабря.

Как сообщал «Байкал-Daily», Юрий Власко был убит на берегу Байкала в 2017 году. Подающего большие надежды спортсмена убили местные хулиганы. Верховный суд Бурятии вынес приговор, назначив сроки от 12 до 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Первый турнир памяти Юрия состоялся в ноябре 2018 года. Представители Бурятии завоевали 11 медалей, две из которых золотые.

спорт вольная борьба
 
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