В Улан-Удэ стартовал турнир памяти Юрия Власко: фоторепортаж





2 декабря в ФСК в Улан-Удэ стартовал II международный турнир по вольной борьбе памяти мастера спорта международного класса, двукратного победителя первенств Европы, обладателя кубка России Юрия Власко. Турнир проходит среди юниоров до 23 лет. В соревнованиях принимают участие спортсмены из различных городов России, а также из Монголии.Приветствуя участников соревнований, перед собравшимися выступила мама Юрия. Также прозвучали напутственные слова от Юрия, которые он записал при жизни.- Я душой с вами. Желаю, чтобы каждый нашёл свой путь и был счастлив в этой жизни, - говорилось в видео.Победители, призёры и тренеры победителей в каждой весовой категории награждаются медалями, дипломами и ценными призами. Так, борец, получивший первое место, получит 20 тысяч рублей, а его тренер – 10 тысяч рублей. Приз за второе место – 14 тысяч рублей, за третье – 8 тысяч рублей.Соревнования завершатся сегодня, 3 декабря.