В воинских частях Бурятии дан старт новому учебному году

Командующий войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Геннадий Жидко дал старт новому учебному году в войсках округа



Мероприятие состоялось в мотострелковом соединении в Хабаровском крае.



Командующий войсками поздравил военнослужащих с началом нового учебного года и поставил задачи на зимний период обучения.



Геннадий Жидко отметил, что основной упор в новом учебном году будет сделан на внедрение в систему боевой подготовки опыта современных вооруженных конфликтов. При этом большинство тактических учений необходимо провести в двухстороннем формате.



- Особое внимание при подготовке органов военного управления необходимо уделить совершенствованию практики применения межвидовых группировок войск с участием оперативно-тактической авиации, кораблей, береговых войск, морской авиации Тихоокеанского флота, - отмечают в пресс-службе Восточного военного округа.



Командующий войсками округа отметил необходимость применения офицерами нестандартных тактических приёмов при ведении современного высокоманевренного боя.



Продолжится обучение личного состава на новые современные образцы вооружения и военной техники.



Зимний период обучения продлится до конца апреля 2020 года и завершится масштабной контрольной проверкой.

