В 2020 году в воинских частях Бурятии будет проведено около 80 тактических учений различного уровня
Более половины из них состоится в двустороннем формате, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Кроме того, на полигонах в Бурятии спланировано около тысячи боевых стрельб из стрелкового оружия, вооружения боевых машин.
В соединениях и воинских частях ракетных войск и артиллерии, ПВО, РХБ защиты, связи, инженерных войск будут проведены лагерные сборы и полевые выходы.
Для подготовки механиков-водителей в будущем году будет организовано более 1,5 тысяч зачетных и контрольных упражнений по вождению боевых машин.
Во втором полугодии будущего года пройдет международное российско-монгольское военное учение «Селенга-2020», оно традиционно будет иметь антитеррористическую направленность.
Военные проведут в Бурятии почти 80 учений
Общество, Фото:
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