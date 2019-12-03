Военные проведут в Бурятии почти 80 учений

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В 2020 году в воинских частях Бурятии будет проведено около 80 тактических учений различного уровня



Более половины из них состоится в двустороннем формате, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Кроме того, на полигонах в Бурятии спланировано около тысячи боевых стрельб из стрелкового оружия, вооружения боевых машин.



В соединениях и воинских частях ракетных войск и артиллерии, ПВО, РХБ защиты, связи, инженерных войск будут проведены лагерные сборы и полевые выходы.



Для подготовки механиков-водителей в будущем году будет организовано более 1,5 тысяч зачетных и контрольных упражнений по вождению боевых машин.



Во втором полугодии будущего года пройдет международное российско-монгольское военное учение «Селенга-2020», оно традиционно будет иметь антитеррористическую направленность.

