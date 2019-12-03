 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Декабря

02 Декабря

Популярное

Росгвардейцы Бурятии возложили цветы к мемориалу Победы

Росгвардейцы Бурятии возложили цветы к мемориалу Победы
Общество,  Фото:Росгвардия
3 декабря в России отмечается День неизвестного солдата

Сегодня на мемориале Победы, где горит Вечный огонь, сотрудники и военнослужащие Росгвардии Бурятии почтили минутой молчания память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьи имена остались неизвестными.

- День неизвестного солдата – это сравнительно новая памятная дата в российской истории. 3 декабря было выбрано не случайно. Именно в этот день в 1966 году, в ознаменование разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, прах неизвестного солдата из братской могилы советских воинов на 41-м километре Ленинградского шоссе был перенесен и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду. Мы чтим их память, помним их заслуги. Слава об их подвиге будет передаваться из поколения в поколение, - отметил заместитель начальника управления Росгвардии полковник Василий Лосев.

Завершилось мероприятие возложением цветов к надгробной плите, где горит Вечный огонь славы.

Росгвардия Великая Отечественная
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Военные проведут в Бурятии почти 80 учений
Военные проведут в Бурятии почти 80 учений
Общество, 03.12.2019
В 2020 году в воинских частях Бурятии будет проведено  около 80 тактических учений различного уровня
Росгвардейцы Бурятии возложили цветы к мемориалу Победы
Росгвардейцы Бурятии возложили цветы к мемориалу Победы
Общество, 03.12.2019
3 декабря в России отмечается День неизвестного солдата
В Братске проверяют видео о враче, «гуглящей» диагноз
В Братске проверяют видео о враче, «гуглящей» диагноз
Общество, 03.12.2019
Врач, приехавшая на вызов к грудному ребёнку, искала информацию в Сети
В Бурятии юные лесники изучают природу
В Бурятии юные лесники изучают природу
Общество, 03.12.2019
Первоклассники узнали о правилах поведения в лесу и о жизни зверей зимой
Фильм «Отец Байкал» стал лауреатом международной премии
Фильм «Отец Байкал» стал лауреатом международной премии
Общество, 03.12.2019
Документальный фильм о Даши Намдакове признан лучшим экологическим фильмом
Пожарные Бурятии обучили монгольских коллег
Пожарные Бурятии обучили монгольских коллег
Общество, 03.12.2019
Иностранцы прошли курс повышения квалификации
Жительница Муйского района Бурятии через суд добилась квартиры
Жительница Муйского района Бурятии через суд добилась квартиры
Общество, 03.12.2019
Квартира, в которой она проживала раньше, признали выморочным имуществом
2020-й в Улан-Удэ станет Годом памяти и славы
2020-й в Улан-Удэ станет Годом памяти и славы
Общество, 03.12.2019
Это связано с 75-летием Победы
В Бурятии школьники познакомились с профессией врача
В Бурятии школьники познакомились с профессией врача
Общество, 03.12.2019
В Тункинской районной больнице надеются, что школьники выучатся на медиков и вернутся работать домой
18 домов в Улан-Удэ оставались без холодной воды
18 домов в Улан-Удэ оставались без холодной воды
Общество, 03.12.2019
Неудобства связаны с проведением ремонтных работ
Школьники Бурятии написали письма водителям
Школьники Бурятии написали письма водителям
Общество, 03.12.2019
Дети призвали соблюдать правила дорожного движения
Жителей Иркутской области в Бурятии осудили за кражу нефрита
Жителей Иркутской области в Бурятии осудили за кражу нефрита
Общество, 03.12.2019
Решение суда по нефритовому делу вступило в законную силу
В Бурятии сохранится снежная погода
В Бурятии сохранится снежная погода
Общество, 03.12.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 3 декабря по республике местами небольшой снег
В Бурятии пройдёт международный конкурс хоров
В Бурятии пройдёт международный конкурс хоров
Общество, 02.12.2019
Возраст участников – до 20 лет
В Иркутской области наградили лучших спортсменов года
В Иркутской области наградили лучших спортсменов года
Общество, 02.12.2019
Ими стали стрелок Артём Черноусов и пауэрлифтер Сергей Гайшинец

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^