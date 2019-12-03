Росгвардейцы Бурятии возложили цветы к мемориалу Победы

Завершилось мероприятие возложением цветов к надгробной плите, где горит Вечный огонь славы.





Сегодня на мемориале Победы, где горит Вечный огонь, сотрудники и военнослужащие Росгвардии Бурятии почтили минутой молчания память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьи имена остались неизвестными.- День неизвестного солдата – это сравнительно новая памятная дата в российской истории. 3 декабря было выбрано не случайно. Именно в этот день в 1966 году, в ознаменование разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, прах неизвестного солдата из братской могилы советских воинов на 41-м километре Ленинградского шоссе был перенесен и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду. Мы чтим их память, помним их заслуги. Слава об их подвиге будет передаваться из поколения в поколение, - отметил заместитель начальника управления Росгвардии полковник Василий Лосев.