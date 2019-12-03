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В Братске проверяют видео о враче, «гуглящей» диагноз

В Братске проверяют видео о враче, «гуглящей» диагноз
Общество, 
Врач, приехавшая на вызов к грудному ребёнку, искала информацию в Сети

Станция скорой помощи в Братске проводит служебное расследование по сообщению в соцсетях о том, что медработник во время вызова использовал для постановки диагноза поисковую систему в интернете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Иркутской области Галину Синькову.

В Instagram появилась видеозапись, где врач скорой помощи в Братске, приехавшая по вызову к грудному ребёнку, пользуется для определения диагноза поисковой системой Google.



- Я не вижу ничего плохого в том, что врач умеет пользоваться информационными ресурсами. Что именно зачитывает доктор на видеозаписи, практически не слышно, очень трудно разобрать, о чем вообще идёт речь, - цитирует РИА Новости Синькову.

врачи скорая помощь интернет
 
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