Это связано с 75-летием Победы
2020 год в Улан-Удэ планируется объявить Годом памяти и славы. Проект решения появился на официальном сайте Улан-Удэ, утвердить его должны депутаты горсовета на сессии.
Год памяти и славы будет объявлен в «ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в целях сохранения исторической памяти и нравственно - духовного развития подрастающего поколения», - говорится в документе.
Будет разработан план мероприятий тематического года. Источник финансирования мероприятий – городской бюджет и внебюджетные источники.
2019-й в Улан-Удэ – это Год культуры и искусства.
2020-й в Улан-Удэ станет Годом памяти и славы
Общество, Фото:
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