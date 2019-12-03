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2020-й в Улан-Удэ станет Годом памяти и славы

2020-й в Улан-Удэ станет Годом памяти и славы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Это связано с 75-летием Победы

2020 год в Улан-Удэ планируется объявить Годом памяти и славы. Проект решения появился на официальном сайте Улан-Удэ, утвердить его должны депутаты горсовета на сессии.

Год памяти и славы будет объявлен в «ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в целях сохранения исторической памяти и нравственно - духовного развития подрастающего поколения», - говорится в документе.

Будет разработан план мероприятий тематического года. Источник финансирования мероприятий – городской бюджет и внебюджетные источники.

2019-й в Улан-Удэ – это Год культуры и искусства.
Великая Отечественная
 
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