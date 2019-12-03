2020-й в Улан-Удэ станет Годом памяти и славы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Это связано с 75-летием Победы



2020 год в Улан-Удэ планируется объявить Годом памяти и славы. Проект решения появился на официальном сайте Улан-Удэ, утвердить его должны депутаты горсовета на сессии.



Год памяти и славы будет объявлен в «ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в целях сохранения исторической памяти и нравственно - духовного развития подрастающего поколения», - говорится в документе.



Будет разработан план мероприятий тематического года. Источник финансирования мероприятий – городской бюджет и внебюджетные источники.



2019-й в Улан-Удэ – это Год культуры и искусства.

