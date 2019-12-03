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В Бурятии школьники познакомились с профессией врача

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Тункинской районной больнице надеются, что школьники выучатся на медиков и вернутся работать домой

30 ноября в селе Кырен Тункинского района Бурятии медицинский персонал Тункинской центральной районной больницы провёл день отрытых дверей для школьников выпускных классов.

Будущим студентам показали новейшее оборудование взрослой и детской поликлиник. Кроме этого, школьники ознакомились с условиями работы сотрудников и узнали о многообразие медицинских профессий.

- Врачей готовят в Читинской медицинской академии, в Иркутском медицинском университете, в Улан-Удэ в БГУ, где выпускают по специальности «Лечебное дело». Профессия врача сейчас очень востребованная, много медицинских направлений. Сейчас всё современное, связанное с электроникой. Медицина развивается каждый день, - рассказала школьникам старшая медсестра Тункинской ЦРБ Валентина Кубасова.

Саму же Валентину Кубасову без преувеличения можно назвать одним из самых преданных людей своей профессии – на медицинском посту она находится вот уже 46 лет. Рассказывает, что заинтересовалась этим делом после встречи со своими соседками, тогда ещё студентками Селенгинского медицинского колледжа.

- В семье нас было пятеро детей. К братьям и сёстрам, те, что младше меня, проходя практику, медсёстры приходили, проведывали их, осматривали. Увидела белый халат, такой белоснежный, чистота в этом чувствовалась. Понравилось ещё, как они очень внимательно, вежливо обращаются с моими младшими братьями и сёстрами. Их постукивают, слушают и вот всё меня поразило, - добавила Валентина Кубасова.

Сейчас у старшей медсестры Тункинской ЦРБ в трудовой книжке имеется лишь одна запись «Принята в Тункинскую центральную районную больницу медицинской сестрой».

Младший брат Валентины Кубасовой тоже выбрал медицинское образование и сейчас работает врачом. А ещё муж, сын и дочь являются докторами.

Чтобы и дальше привлекать квалифицированный персонал в больницу, медицинские работники проводят профориентационные работы в школах.

- Также проводим «круглые столы», экскурсии, кто непосредственно пожелал выбрать эту профессию. Многие поступают в медколледжи, в медицинские ВУЗы. Выпускники потом к нам обратно возвращаются, - рассказала «Байкал-Daily» старшая медсестра Тункинской ЦРБ.

Один из вернувшихся уроженцев Тункинского района сейчас работает травматологом и является заведующим взрослой поликлиники районной больницы.

Сергей Ангархаев отучился на врача и несколько лет набирался опыта в БСМП, но позже вернулся на малую родину. Сейчас он самый востребованный специалист в районе.

- Он у нас очень высококвалифицированный специалист. Самые сложные операции тут делает. Ни в одном районе таких операций в травматологии не делают, - добавила Валентина Кубасова.

Тункинская ЦРБ больница школьники
 
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