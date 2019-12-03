18 домов в Улан-Удэ оставались без холодной воды

Неудобства связаны с проведением ремонтных работ



Накануне, 2 декабря, в 12:10 для проведения аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети в районе улицы Гагарина 67 «а» в Улан-Удэ было отключено холодное водоснабжение. Без воды остались 18 малоэтажных домов улицы Клыпина 11, 13, 15, 16 «а», 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24 «п», улицы Гагарина 59, 65, 67 «а», 67.



В 19:00 неполадка была устранена, холодное водоснабжение включили всем потребителя, кроме дома на Гагарина 67 «а». Время отключения составило почти 8 часов.



В третьем часу ночи включили воду у потребителей улицы Гагарина 67 «а». В этом случае время отключения составило более 14-ти часов. По данным оперативной сводки, на время отключения был организован подвоз воды.



