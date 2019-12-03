Школьники Бурятии написали письма водителям

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Дети призвали соблюдать правила дорожного движения



В Прибайкальском районе Бурятии учащиеся Турунтаевской школы № 1 приняли участие в конкурсе «Письмо водителю». Более 50 школьников из 2-4 классов написали автомобилистам послания с призывами к соблюдению ПДД.



Все творческие работы детей были выставлены в фойе школы. По словам организаторов, импровизированная выставка писем вызвала интерес, как у самих школьников, так и их родителей. Взрослые и дети смогли прочитать письма и узнать о мыслях ребят по вопросу дорожной безопасности.



Авторы самых интересных посланий были отмечены грамотами и памятными подарками. Письма участников конкурса были упакованы в красивые конверты. В ближайшие дни ЮИДовцы школы вместе с сотрудниками ГИБДД раздадут их водителям.



По мнению педагогов и автоинспекторов, такая форма работы с детьми помогает не только с правописанием и сочинительством, но это ещё и прекрасная возможность повторить знания правил безопасного поведения на дороге, сообщает УГИБДД по Бурятии.

