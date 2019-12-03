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Жителей Иркутской области в Бурятии осудили за кражу нефрита

Жителей Иркутской области в Бурятии осудили за кражу нефрита
Общество,  Фото:pixabay.com
Решение суда по нефритовому делу вступило в законную силу

Вступил в законную силу приговор Тункинского районного суда Бурятии по уголовному делу в отношении трёх жителей Иркутской области. Они признаны виновными в краже, совершённой группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале 2016 года сторож и начальник участка обособленного подразделения «Окинское» ОАО «Байкалкварцсамоцветы», на территории которого хранился добытый предприятием нефрит, а также водитель арендованного обществом грузового автомобиля по предварительной договорённости вывезли со склада нефрит массой 2 380 кг. Ущерб составил 3,6 млн рублей.

- Принимая во внимание активную роль в преступлении, сторожу суд назначил лишение свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

С учётом признания вины, активного способствования расследованию преступления остальным осуждённым назначено 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев каждому.

Однако осуждённый и его защитник не были согласны с приговором и подали апелляционную жалобу. Верховный суд республики оставил жалобу без удовлетворения.

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