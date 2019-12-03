Жителей Иркутской области в Бурятии осудили за кражу нефрита

Вступил в законную силу приговор Тункинского районного суда Бурятии по уголовному делу в отношении трёх жителей Иркутской области. Они признаны виновными в краже, совершённой группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале 2016 года сторож и начальник участка обособленного подразделения «Окинское» ОАО «Байкалкварцсамоцветы», на территории которого хранился добытый предприятием нефрит, а также водитель арендованного обществом грузового автомобиля по предварительной договорённости вывезли со склада нефрит массой 2 380 кг. Ущерб составил 3,6 млн рублей.
- Принимая во внимание активную роль в преступлении, сторожу суд назначил лишение свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
С учётом признания вины, активного способствования расследованию преступления остальным осуждённым назначено 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев каждому.
Однако осуждённый и его защитник не были согласны с приговором и подали апелляционную жалобу. Верховный суд республики оставил жалобу без удовлетворения.