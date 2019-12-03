По данным Бурятского гидрометцентра, 3 декабря по республике местами небольшой снег
По Прибайкалью и центральным районам снегопады. Ветер северо-западный 2-7, местами до 14 м/с. Температура 8-13, по крайнему Северу 25-30 мороза.
В Улан-Удэ снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура 9-11 градусов мороза.
В Бурятии сохранится снежная погода
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